NEEDE — N315 ’s nachts afgesloten voor onderhoud

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Foto: De N315 in Neede wordt in de nacht van 25 op 26 augustus afgesloten voor onderhoud. AI-beeld ter illustratie.

De N315 in Neede is van dinsdag 25 augustus 19.00 uur tot woensdag 26 augustus 06.00 uur afgesloten. De provincie Gelderland voert die nacht onderhoud uit aan een deel van de provinciale weg.

Op het bestaande asfalt wordt een nieuwe seallaag aangebracht. Deze bestaat uit bitumen en brekerzand en wordt vervolgens platgewalst. De behandeling beschermt het asfalt en zorgt ervoor dat het wegdek langer meegaat.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Automobilisten moeten de gele omleidingsborden volgen. Percelen die direct aan het afgesloten weggedeelte liggen, zijn tijdelijk niet met de auto bereikbaar. Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden zijn vooraf over de werkzaamheden geïnformeerd.

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Ook buslijn 63 rijdt tijdens de afsluiting via een aangepaste route. Reizigers kunnen hun actuele reis controleren via 9292. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de N315 weer opengesteld.

Meer informatie over werkzaamheden en bereikbaarheid staat op Gemeente Berkelland – Onderhoud aan N315 in Neede

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