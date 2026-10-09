WINTERSWIJK — Winterswijk krijgt nieuwe, patiëntvriendelijkere MRI-scanner in Streekziekenhuis Koningin Beatrix

1 minuut leestijd

Foto: PR – Nieuwe MRI Scanner in het SKB met het projectteam.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft een nieuwe MRI-scanner in gebruik genomen die comfortabeler is voor patiënten en sneller werkt. De investering speelt in op de groeiende vraag naar MRI-onderzoeken in de regio.De nieuwe scanner heeft een bredere tunnel van 70 centimeter, tegen 60 centimeter in veel andere MRI-scanners. Dit zorgt vooral voor mensen die het lastig vinden lang stil te liggen voor een prettiger ervaring. Daarnaast maakt het apparaat minder geluid en verlopen de meeste onderzoeken sneller, waardoor patiënten minder lang in de scanner hoeven te liggen.

Het ziekenhuis koos voor de Magnetom Flow van Siemens Healthineers, een systeem met een hoge beeldkwaliteit en de mogelijkheid om meer typen onderzoeken uit te voeren, zoals MRI’s van het hart. Voor zulke onderzoeken moesten patiënten tot nu toe nog uitwijken naar andere ziekenhuizen.

De scanner verbruikt minder energie dan het vorige toestel, wat aansluit bij het streven van het ziekenhuis om de zorg te verduurzamen. Met de extra capaciteit kan het ziekenhuis de verwachte groei in de vraag naar MRI-onderzoeken beter verwerken.

Radioloog Linda Weerink benadrukt dat de nieuwe scanner zorgt voor sneller werken en betere beelden. Tegelijkertijd ervaren patiënten meer ruimte en comfort tijdens het onderzoek. De nieuwe MRI staat op de afdeling Radiologie en is na een maand installatieklaar voor gebruik.