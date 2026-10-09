LICHTENVOORDE – Zwarte Cross introduceert werkbusjesklasse voor klusser op crossbaan

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Tijdens de Zwarte Cross van 2027 kunnen werkend Nederland en hun werkbusjes voor het eerst samen de crossbaan op. Het festival voegt een nieuwe klasse toe: de Werkbusjesklasse. Hiermee krijgen de mannen en vrouwen die dagelijks vanuit hun werkbus aan het werk zijn een speciaal podium.

De Werkbusjesklasse is bedoeld voor iedereen die zijn werkbus ombouwt tot een 4×4-crossvoertuig, of andersom een 4×4-crossvoertuig aanpast tot werkbus. Het maakt niet uit of de bestuurder stukadoor, timmerman, schilder, stratenmaker of installateur is. Het gaat om het voertuig dat normaal gesproken de klus faciliteert, maar nu de crossbaan op gaat.

De inschrijving voor deze nieuwe klasse opent op vrijdag 6 november om 16:00 uur. Er kunnen 25 teams meedoen, waarbij een team uit maximaal 16 personen bestaat en er per keer 8 personen op het voertuig mogen zitten. Naast de Werkbusjesklasse keren ook de bromfiets-, wegrace-, zwaargewichts- en specialklasse terug op de crossbaan. Een laatste ludieke klasse wordt later bekendgemaakt.

De Zwarte Cross vindt plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 juli 2027 op festivalterrein De Schans in Lichtenvoorde. Het evenement combineert motorcross met muziek, theater en stunts en is het grootste crossevenement van Europa. Vorig jaar trok het festival 265.000 bezoekers.

De kaartverkoop verloopt in drie fases: de crossinschrijvingen starten op 6 november, gevolgd door een voorverkoop voor leden van Harder! op 13 november en de wereldwijde verkoop op 20 november, telkens om 16:00 uur. Meer informatie over kaartsoorten, overige crossklassen en het programma wordt later bekendgemaakt.