OUDE IJSSELSTREEK — Oude IJsselstreek onder actief toezicht vanwege tekort aan asielopvang

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De gemeente Oude IJsselstreek staat sinds maandag 5 oktober onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie. Dit komt doordat de gemeente nog niet voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers heeft gerealiseerd en daarmee niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen uit de Spreidingswet.

Oude IJsselstreek bevindt zich op trede drie van de interventieladder. Dit betekent dat het ministerie afspraken wil maken met de gemeente over maatregelen, termijnen en vervolgstappen om alsnog aan de opvangplicht te voldoen. Eerder kwamen ook de gemeenten Bronckhorst en Aalten onder actief toezicht te staan vanwege vergelijkbare problemen.

De gemeente werkt aan plannen voor een asielzoekersdorp met maximaal 448 opvangplaatsen. Daarvan zijn 368 plekken bedoeld voor asielzoekers en 80 voor statushouders. Volgens het coalitieprogramma zou de locatie maximaal dertig jaar in gebruik blijven. Een bestuursovereenkomst wordt opgesteld zodra het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een definitieve locatie heeft aangewezen.

Het is nog onduidelijk of het toezicht gevolgen heeft voor de planning van de opvang. Het ministerie neemt de opvangtaak voorlopig niet over, maar bij onvoldoende voortgang kan de minister besluiten zelf opvang te realiseren.