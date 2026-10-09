OOST-ACHTERHOEK – Kinderen ontdekken techniek tijdens BIEBlab in bibliotheken

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Foto: Annet Piek Fotografie

Kinderen van 8 tot 12 jaar krijgen in de bibliotheken van de Oost-Achterhoek de kans om met techniek en creativiteit bezig te gaan tijdens BIEBlab. In deze speciale workshops leren ze onder andere werken met 3D-technieken, digitale animaties en creatieve software, zonder dat ze ervaring nodig hebben.

Elke bijeenkomst brengt een nieuwe uitdaging. Zo ontwerpen de kinderen bijvoorbeeld hun eigen game, maken ze een stopmotionfilm of creëren ze 3D-werelden. Wie eind oktober meedoet, kan zijn eigen attractie ontwerpen en die vervolgens beleven met een Virtual Reality-bril. De mogelijkheden zijn daarbij breed: denk aan een vlucht op de rug van een draak, een duikboottocht langs een tropisch rif of een rodelbaan door de sneeuw.

BIEBlab wordt iedere twee weken gehouden in Winterswijk, Ruurlo en Lichtenvoorde. In Borculo en Neede is er eens per maand een sessie. Alle workshops beginnen om 15.00 uur en duren tot 16.30 uur. Deelname kost 4,50 euro per keer en aanmelden is noodzakelijk, want het aantal plekken is beperkt.

De workshops zijn een samenwerking van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en Culturije. Voor actuele data en aanmelden is informatie te vinden op www.oostachterhoek.nl/bieblab.