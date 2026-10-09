NEEDE — OBS de Vleermuis en Bibliotheek Oost-Achterhoek starten samenwerking voor betere leesvaardigheid

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OBS de Vleermuis werkt voortaan samen met Bibliotheek Oost-Achterhoek om het lezen en de taalontwikkeling van leerlingen te verbeteren. Tijdens de Kinderboekenweek op 5 oktober werd de samenwerking feestelijk geopend op het schoolplein van de school.

Bij het verlaten van de basisschool heeft ongeveer 25 procent van de leerlingen een taalachterstand van 2,5 jaar. Onderzoek wijst uit dat kinderen die goed kunnen lezen, niet alleen beter scoren op taalvaardigheden, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Daarom willen de school en de bibliotheek structureel inzetten op leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid, binnen het landelijke programma De Bibliotheek op School.

In de gemeente Berkelland participeren inmiddels 13 basisscholen in een dergelijk samenwerkingsverband. OBS de Vleermuis voegt zich daar nu bij.

De officiële opening tijdens de Kinderboekenweek was in handen van Marieke Lubbers, de Jamkoningin van Neede 2026. Ook werd een boekenbon uitgereikt aan Gijs, die de mooiste foto met zijn favoriete boek maakte.

De komende tijd wordt de samenwerking verder vormgegeven om ervoor te zorgen dat alle leerlingen met een goed leesniveau de basisschool verlaten, zodat ze een stevige basis hebben voor hun verdere ontwikkeling.

Meer informatie is te verkrijgen via Aniek de Roos, specialist communicatie bij Bibliotheek Oost-Achterhoek.