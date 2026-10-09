GELDERLAND — Commissie MER vraagt aanvullend onderzoek naar drones en traumahelikopter in Gelderland

2 minuten leestijd

Foto: PR

De Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) adviseert de provincie Gelderland om extra onderzoek te doen naar de effecten van drones en de traumahelikopter voordat het Beleidskader Luchtvaart wordt vastgesteld. Dit advies volgt op een beoordeling van het milieueffectrapport dat de provincie heeft laten opstellen.

De provincie wil de regels voor luchtvaart aanpassen op drie punten: actualisatie van de regels voor helihavens, het mogelijk maken van een nieuwe locatie voor de traumahelikopter en het toestaan van dronevluchten buiten stedelijke gebieden. Daarbij wil Gelderland meer sturen op grenswaarden voor veiligheid, leefomgeving en milieu. Volgens de Commissie MER is het noodzakelijk om beter inzicht te krijgen in de gevolgen van drone- en helikoptervluchten voor vogels. Het rapport moet globaal aangeven waar belangrijke vogelgebieden liggen en waar gevlogen kan worden, inclusief mogelijke maatregelen om de effecten te beperken.

Daarnaast vraagt de commissie om uitgebreider onderzoek naar de milieueffecten van locaties waar drones kunnen opstijgen en landen, de zogenaamde ‘vertiports’. Het huidige milieueffectrapport stelt weinig voorwaarden aan deze locaties, waardoor de werkelijke milieueffecten mogelijk onderschat zijn. Ook de geluidshinder van drones en helikopters, waaronder de traumahelikopter, verdient meer aandacht. De ervaren hinder is nog niet eenduidig in modellen verwerkt. De commissie adviseert daarom om geluidshinder mee te nemen in een monitoringsplan, zodat de effecten beter gevolgd kunnen worden.

Provinciale Staten van Gelderland nemen uiteindelijk een besluit over het Beleidskader Luchtvaart. Het aanvullende onderzoek moet bijdragen aan een beter onderbouwd besluit over de milieugevolgen van de voorgestelde aanpassingen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Commissie mer: www.commissiemer.nl.