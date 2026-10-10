ACHTERHOEK — Week van de Positieve Gezondheid in Achterhoek met diverse activiteiten

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Foto: PR – Tijdens de Week van de Positieve Gezondheid zijn er in de Achterhoek activiteiten rond bewegen, muziek, ontspanning, ontmoeting en creativiteit.

Van 26 tot en met 31 oktober 2026 staat de Week van de Positieve Gezondheid in de Achterhoek in het teken van gezondheid, veerkracht en meedoen. Organisaties uit zorg, welzijn, sport, cultuur, onderwijs en gemeenten tonen hoe zij met een brede blik op gezondheid bijdragen aan het welzijn van inwoners. Diverse activiteiten verspreid over de regio nodigen iedereen uit om mee te doen en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid beter te leren kennen.

Positieve Gezondheid gaat verder dan ziekte en klachten. Het richt zich ook op hoe mensen zich voelen, betekenis ervaren, keuzes maken en steun vinden in hun omgeving. Dit komt tot uiting in gesprekken tussen inwoners en professionals, bijvoorbeeld in huisartsenpraktijken, welzijnswerk en mantelzorgondersteuning. Daarbij gaat het om kleine, haalbare stappen die passen bij het dagelijks leven en om het versterken van sociale contacten en zingeving.

In de Achterhoek zijn al veel initiatieven die aansluiten bij deze brede kijk op gezondheid. Denk aan ontmoetingen in dorpskamers, aandacht voor leefstijl, trainingen voor professionals en samenwerking tussen zorg, welzijn en inwoners. Tijdens de Week van de Positieve Gezondheid worden deze activiteiten extra zichtbaar gemaakt.

Op donderdag 29 oktober is er een bijeenkomst speciaal voor bestuurders, beleidsmakers en professionals in zorg en welzijn met de titel ‘Het kan wel! En we doen het al… gezond in de Achterhoek!’. Daarnaast organiseert Amphion Cultuurbedrijf op maandag en donderdag van 10:00 tot 11:00 uur een Week van het Ontbijt met beweegactiviteiten.

Organisaties die willen bijdragen aan de Week kunnen activiteiten organiseren, bestaande initiatieven onder de aandacht brengen of helpen het gedachtegoed verder te verspreiden. Deelnemers krijgen ondersteuning bij regionale promotie, persaandacht en advies. Aanmelden kan via het online formulier.

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de officiële kalender van de Week van de Positieve Gezondheid. Meer informatie over deelname en het programma staat op de website van De Gezondste Regio Achterhoek.

Praktische informatie: bekijk officiële aanmeldpagina.