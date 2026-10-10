BREDEVOORT — Koppelsessie met Iman Spaargaren en Peter Bjørnild in Bredevoort

1 minuut leestijd

Foto: PR Koppelkerk

Saxofonist en klarinettist Iman Spaargaren en contrabassist Peter Bjørnild spelen op zondag 25 oktober 2026 een Koppelsessie in de Koppelkerk in Bredevoort. Ze presenteren een mix van bekende en minder bekende jazzstandards, waarin vrije improvisatie en intens samenspel centraal staan.

Het duo is verbonden via de Amsterdamse muziekscene en raakte na hun eerste gezamenlijke optreden onder de indruk van elkaars spel. Ze vinden elkaar in hun lyrische benadering van muziek en vullen elkaar aan terwijl ze elkaar muzikaal uitdagen. Inmiddels brachten ze het album In Essence uit, met akoestische, geïmproviseerde dialogen tussen contrabas, tenorsaxofoon en klarinet.

Het album, dat live werd opgenomen met één microfoon in Pure DSD256, kreeg uitstekende recensies. Recensenten prezen de transparantie, klankkleur en heldere, gefocuste uitvoering van de nummers. Volgens hen klinken de stukken als kleine meditaties, teruggebracht tot de essentie van melodie en improvisatie, wat het beluisteren tot een intieme ervaring maakt.

De Koppelsessie vindt plaats in het boekencafé van de Koppelkerk, waar de akoestische setting goed past bij het persoonlijke karakter van het project. Het concert begint om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is op basis van een vrije gift.

De Koppelkerk bevindt zich aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Meer informatie over deze Koppelsessie is te vinden in de agenda van de Koppelkerk.

Praktische informatie: bekijk complete activiteitenkalender of het programma.