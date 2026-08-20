ACHTERHOEK — Winterswijk en Doetinchem hoog op lijst fietsongevallen

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Foto: PR

Nu de scholen binnenkort weer beginnen, worden de fietspaden ook in de Achterhoek drukker. Uit onderzoek van Independer blijkt dat Winterswijk en Doetinchem behoren tot de Gelderse gemeenten met naar verhouding de meeste geregistreerde fietsongevallen.

In Winterswijk werden in 2025 per 10.000 inwoners veertien fietsongevallen geregistreerd. Daarmee staat de gemeente op de vierde plaats in Gelderland. Doetinchem bezet met elf fietsongevallen per 10.000 inwoners de tiende plaats. Ede staat bovenaan met 15,3 geregistreerde ongevallen per 10.000 inwoners.

In heel Gelderland werden vorig jaar 2.178 fietsongevallen geregistreerd. Dat waren er volgens het onderzoek 553 meer dan in 2019, een stijging van 34 procent. Bij ruim één op de vijf ongevallen was een elektrische fiets betrokken. In bijna de helft van die gevallen ging het om een fatbike.

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Vooral jongeren vormen een aandachtspunt. Het aantal gewonde fietsers van 12 tot en met 17 jaar is volgens Independer in tien jaar tijd met 53 procent toegenomen.

Independer baseerde het onderzoek op het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland van Rijkswaterstaat. Daarin staan ongevallen die door onder meer de politie en Rijkswaterstaat zijn vastgelegd. Niet ieder fietsongeval komt in deze registratie terecht. De cijfers geven daardoor vooral een beeld van de ontwikkeling en niet van het werkelijke totale aantal ongevallen.

Bekijk het volledige onderzoek naar fietsongevallen van Independer.

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