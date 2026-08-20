ACHTERHOEK — Aantal WW-uitkeringen stijgt met ruim tien procent

1 minuut leestijd

Foto: Chevanon Photography

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in juli opnieuw gestegen. Eind juli 2026 verstrekte UWV in de regio 2.783 uitkeringen. Dat waren er 94 meer dan een maand eerder, een stijging n 3,5 procent.

De toename in de Achterhoek was daarmee groter dan landelijk. In heel Nederland steeg het aantal WW-uitkeringen in juli met 1,4 procent. Vergeleken met juli 2025 telt de Achterhoek zelfs 10,6 procent meer WW-uitkeringen. Landelijk bedroeg de stijging over dezelfde periode 6,4 procent.

Volgens UWV past de ontwikkeling bij een arbeidsmarkt waarvan de spanning langzaam afneemt. Toch betekent dit niet dat werkgevers gemakkelijk personeel kunnen vinden. Vooral in technische beroepen blijven de tekorten groot. In Gelderland stonden aan het einde van het eerste kwartaal van 2026 tegenover iedere kortdurend werkzoekende ruim zes technische vacatures.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

De meeste technische vacatures waren er voor machinemonteurs, ingenieurs, bouwkundig en natuurtechnisch personeel en bedieners van productiemachines. De vraag zal volgens UWV de komende jaren hoog blijven door onder meer de energietransitie, woningbouw en verduurzaming.

UWV ziet vooral kansen door meer vrouwen voor technische beroepen te interesseren. Momenteel is slechts 17 procent van de werknemers in de techniek vrouw. Een inclusieve werkomgeving en meer mogelijkheden voor deeltijdwerk kunnen volgens UWV helpen om dit aandeel te vergroten.

Meer informatie staat op de website van UWV Arbeidsmarktinformatie.

Heb je een nieuwstip of foto uit de Achterhoek?Tip de redactie