LIEVELDE — Inschrijving geopend voor laatste Tractor Sterrit in Lievelde

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Foto: PR

De dertiende en laatste editie van de Tractor Sterrit in Lievelde vindt plaats op zaterdag 29 augustus. De inschrijving is inmiddels geopend en er wordt verwacht dat er ruim tweehonderd tractoren aan de start verschijnen, variërend van bijna honderd jaar oude modellen tot moderne landbouwtractoren.

Deelnemers worden vanaf 12.00 uur ontvangen met koffie en krentenwegge bij Lensink Constructie – Machines aan de Papenweg 14 in Lievelde. Om 13.00 uur vertrekt de tocht door de Achterhoek. Inschrijven kan tot en met zaterdag 22 augustus, of totdat het maximum van 250 tractoren is bereikt.

Ook bezoekers zonder tractor zijn welkom. Het terrein is overdag gratis toegankelijk. Vanaf 15.00 uur zijn er activiteiten voor kinderen in de Kinderweide. Om 16.00 uur verzorgt de boerenrockband Ulkennüs uit Mariënvelde een optreden tijdens de pre-party.

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Het avondprogramma begint om 19.00 uur met het laatste Trekkerbal. Optredens zijn er van DROCK, De Nozems en DJ Frank. Voor dit programma is een apart toegangsbewijs nodig en geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Inschrijven voor de sterrit en kaarten voor het Trekkerbal zijn te verkrijgen via de website van het Tractor Sterrit Team Lievelde.

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