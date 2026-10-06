APELDOORN — Vion wil productie in Apeldoorn verplaatsen naar andere locaties

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Foto: PR – Vion Apeldoorn

Vion heeft aangekondigd dat het bedrijf zijn productielocatie in Apeldoorn wil verkopen. Wanneer de verkoop doorgaat, worden de activiteiten van de varkensslachterij op die locatie verplaatst naar andere Vion-productielocaties in Nederland, zoals Boxtel, Groenlo en Scherpenzeel. Hiermee speelt Vion in op de krimpende Nederlandse varkenshouderij en de daardoor afnemende productievolumes.

De Nederlandse varkensstapel neemt af door onder meer overheidsmaatregelen. Dit leidt tot een daling van leverbare volumes, waardoor Vion met zijn productiecapaciteit moet aanpassen. De huidige capaciteit is groter dan nodig. Door de productie in Apeldoorn te verplaatsen naar andere eigen locaties, wil het bedrijf de capaciteit beter afstemmen op de markt en tegelijkertijd de continuïteit voor leveranciers en klanten behouden. Dit betekent dat het bestaande werk voornamelijk anders wordt verdeeld binnen het Nederlandse netwerk van Vion.

De verwachting is dat, als de verkoop van de Apeldoorn-locatie voorspoedig verloopt, de verplaatsing van de productieactiviteiten voor het einde van 2026 afgerond is.

Voor ongeveer 300 medewerkers op de Apeldoorn-locatie brengt deze verandering gevolgen mee. Vion onderzoekt zorgvuldig hoe zij zoveel mogelijk werknemers kunnen herplaatsen binnen de organisatie. Tijdens de afgelopen periode zijn al stappen gezet om personeelsaantallen aan te passen, onder meer via natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten. Vion verwacht dat een groot deel van het personeel mogelijkheden heeft om elders aan de slag te blijven.

Individuele gesprekken met betrokken medewerkers vinden plaats om de opties te bespreken. Daarnaast wordt er, in overleg met vakbonden, een sociaal plan opgesteld. Vion benadrukt dat het bedrijf de overgang met zorg wil begeleiden en actief ondersteuning zal bieden aan het personeel gedurende het proces.

Vion Food Group is een internationaal opererend voedingsmiddelenbedrijf met verschillende productielocaties in Nederland en Duitsland. In 2024 had Vion een omzet van 4,6 miljard euro en ruim 8.300 werknemers in dienst.