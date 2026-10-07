GROENLO — HV Grol handbalsters winnen eerste thuiswedstrijd van het seizoen

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Foto: René van den Mosselaar

De dames van HV Grol hebben zaterdagavond hun eerste thuiswedstrijd van het seizoen overtuigend gewonnen. In een goed gevulde sporthal versloegen ze Borhave uit Borne met 28-20.

De bezoekers begonnen sterk en kregen al in de eerste aanval een penalty, terwijl HV Grol een tijdstraf kreeg. Daardoor liep Borhave snel uit naar een voorsprong van twee doelpunten. Na ongeveer vijf minuten wisten de Groenlose handbalsters de achterstand weg te werken en namen ze de leiding over, die ze niet meer uit handen gaven.

Het tempo lag hoog, wat leidde tot veel fraaie doelpunten en een aantrekkelijk schouwspel voor het publiek. Borhave wist in de eerste helft iets meer grip op het spel te krijgen, maar bij rust stond HV Grol nog altijd met 18-13 voor.

Na de pauze gingen de teams de eerste tien minuten gelijk op. De coaches hadden hun ploegen goed voorbereid, waardoor het scoren iets moeizamer ging. Beide keepsters lieten zich zien met knappe reddingen. HV Grol hield de voorsprong vast en speelde de wedstrijd in de slotfase professioneel uit. De verdediging stond stevig, waardoor Borhave niet meer terug kon komen.

De eindstand van 28-20 onderstreept de sterke teamprestatie van HV Grol.