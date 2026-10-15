GROENLO — Raadscommissie Oost Gelre vergadert weer in opgefrist stadhuis Groenlo

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Foto: Marcel Houwer

De raadscommissie van Oost Gelre kwam dinsdag 13 oktober voor het eerst sinds lange tijd weer bijeen in het stadhuis van Groenlo. De raadszaal is na een verbouwing en verduurzaming voorzien van een frisse uitstraling.

De afgelopen periode vonden de vergaderingen tijdelijk plaats in Hotel Bi-j Ons in Lichtenvoorde. Tijdens die tijd is het historische stadhuis grondig aangepakt. Naast de vernieuwde raadszaal zijn er ook ruimtes ingericht voor het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog en de VVV. Daarnaast is de vergadertechniek gemoderniseerd.

De eerstvolgende raadsvergadering staat gepland voor dinsdag 27 oktober om 19.30 uur in het stadhuis van Groenlo.