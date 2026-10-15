WINTERSWIJK — Contour krijgt nieuw management en zoekt technisch personeel

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Contour Covering Technology in Winterswijk heeft een nieuwe managementcombinatie. Jeff Hagelen is managing director en Renate Friesen plant manager. Zij willen het bedrijf verder ontwikkelen, de samenwerking tussen afdelingen verbeteren en meer ruimte bieden aan medewerkers om mee te denken.

Contour maakt plaatwerkassemblages voor internationale bedrijven, onder meer in de halfgeleiderindustrie en de defensiesector. Het bedrijf combineert verschillende bewerkingen onder één dak: van lasersnijden, kanten en lassen tot oppervlaktebehandeling en assemblage. Zo worden metalen onderdelen en behuizingen gemaakt die onderdeel zijn van producten voor klanten wereldwijd.

Het nieuwe management wil ook meer technisch talent uit Winterswijk en omgeving aantrekken. Contour staat open voor schoolverlaters die een technisch vak willen leren en voor ervaren plaatbewerkers, kanters, lassers en andere specialisten. Volgens Friesen kunnen jonge medewerkers er verschillende bewerkingen leren kennen; ervaren vakmensen kunnen hun kennis inbrengen en overdragen.

De leiding wil een werkomgeving bieden met korte lijnen, duidelijke afspraken en aandacht voor de mensen op de werkvloer. Wie meer wil weten over het bedrijf of de mogelijkheden om er te werken, kan terecht op contour.eu.