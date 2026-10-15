ZIEUWENT — Nieuwe overdekte sporthal ’t Swende geopend in Zieuwent

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Foto: PR

Vrijdag 9 oktober 2026 is in Zieuwent de overdekte sporthal ’t Swende officieel in gebruik genomen. Wethouder Arjen Schutten opende de hal samen met Arjan de Bree en Lianne Krabbenborg van Stichting Veur en deur Söwent.

De opblaasbare sporthal biedt extra ruimte voor lokale sportverenigingen en inwoners om ook in het winterseizoen te kunnen sporten en bewegen. Het initiatief is tot stand gekomen dankzij inzet van vrijwilligers en de lokale gemeenschap.

Op woensdag 14 oktober 2026 maakte de gemeente Oost Gelre de succesvolle oplevering en de naam van de hal bekend.

Meer informatie is te vinden op de nieuwsoverzicht van de gemeente Oost Gelre.