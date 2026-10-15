OOST GELRE — Oost Gelre start gratis ophaalronde voor grof tuinafval in oktober

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Inwoners van Oost Gelre kunnen dit najaar hun grof tuinafval gratis aan huis laten ophalen. Vanaf woensdag 14 oktober 2026 is het mogelijk om zich aan te melden voor deze ophaalronde, die wordt uitgevoerd door afvalverwerker ROVA. De inschrijving sluit op zaterdag 24 oktober 2026 om 13:00 uur.

Wie gebruik wil maken van de service, kan zich digitaal via de ROVA-app aanmelden of telefonisch contact opnemen met de klantenservice. Het tuinafval moet op de afgesproken dag gebundeld aan de straat liggen. Daarbij gelden enkele voorwaarden: de bundels mogen maximaal 1,5 meter lang zijn, niet zwaarder dan 25 kilogram per stuk en in totaal maximaal 3 kubieke meter per adres. Takken dikker dan 5 centimeter, gemaaid gras en aarde worden niet meegenomen.

De ingezamelde takken en snoeiafval worden verwerkt tot compost en duurzame energie. Zo draagt de gemeente Oost Gelre bij aan een circulaire aanpak van afval.

Meer informatie over de ophaalronde en aanmelden is te vinden op de website van ROVA.