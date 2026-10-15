GROENLO — Grol speelt dit weekend meerdere thuis- en uitwedstrijden

1 minuut leestijd

Foto: Marcel Houwer

Dit weekend staan er diverse voetbalwedstrijden op het programma voor de teams van SV Grol. Vrijdagavond begint Grol 9 om 20.00 uur met een thuiswedstrijd tegen RKZVC 5. Direct daarna speelt ook het zaalvoetbalteam Grol 1 Futsal om 21.00 uur tegen FC Gonemo 6.

Zaterdag komen verschillende jeugdteams in actie. Zo speelt Grol O15-2JM thuis tegen Grol O15-3JM. Daarnaast nemen Grol O13-2, Grol O10-1 en Grol MO20-1 het op tegen respectievelijk Longa O13-2, FC Winterswijk O10-1 en FC Trias MO20-1. Ook zijn er wedstrijden waarbij Grol-teams uit spelen, zoals FC Winterswijk V+1 tegen ST Grol/Longa’30 V+1 en Quick ’20 5 tegen Grol 2.

Op zondag staan er meerdere wedstrijden gepland, waaronder twee thuiswedstrijden. Grol 3 speelt om 12.00 uur tegen SDOUC 2 en Grol 7 ontvangt SV Wisch 2 om 9.30 uur. Verder spelen Grol 5 en Grol 6 uitwedstrijden tegen respectievelijk Warnsveldse Boys 2 en Longa ’30 7. Ook Grol 11 speelt uit, tegen SC Meddo 4.

De wedstrijden vinden plaats op verschillende locaties, met een mix van thuis- en uitwedstrijden verspreid over vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 oktober.