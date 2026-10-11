GELDERLAND — Orkest Phion brengt romantische klassiekers in De Maestra’s

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Foto: Elske Nissen

Orkest Phion speelt begin november het concert De Maestra’s met werken uit het romantische repertoire. Het programma bevat Glinka’s ouverture ‘Ruslan en Ludmilla’, het Celloconcert van Elgar en sluit af met Tsjaikovski’s Vierde Symfonie.

Cellist Hayoung Choi, winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd 2022, verzorgt het solistische deel in het Celloconcert van Elgar. Dirigent Glass Marcano, die de Orchestra Award won bij het Parijse dirigeerconcours La Maestra, leidt het orkest. Het concert neemt het publiek mee langs verschillende emoties, van de levendige ouverture tot het intieme celloconcert en het dramatische slotwerk van Tsjaikovski.

De concerten vinden plaats op 30 oktober in Muziekcentrum Enschede, 1 november in Orpheus Apeldoorn, 7 november in Musis Arnhem en 8 november in De Vereeniging Nijmegen. Kaarten en meer informatie zijn te vinden op de officiële pagina van Phion.