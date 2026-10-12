REGIO — FC Eibergen en SC Meddo boeken ruime overwinningen, eerste elftallen Winterswijk en Trias verliezen

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Foto: Marcel Houwer – WSV 1 – S.V. Grol 1

Tijdens het voetbalweekend van 10 en 11 oktober behaalden FC Eibergen en SC Meddo ruime zeges, terwijl meerdere eerste elftallen uit de regio punten lieten liggen.

FC Eibergen 1 won zondag met 5-0 van Reünie en hield daarmee de punten in eigen huis. Ook het tweede zondagelftal van FC Eibergen kwam als winnaar van het veld, met een 5-4 zege op SDOUC 2. De vrouwen van FC Eibergen VR1 wonnen met 3-1 bij Markelo VR1. Andere zondagteams van FC Eibergen hadden wisselend resultaat: het derde elftal speelde gelijk, terwijl het vierde en vijfde elftal verloren. Op zaterdag won FC Eibergen 2 met 6-2 van AD ’69 3, maar het vierde zaterdagelftal verloor bij AZSV 9 met 3-2.

Bij de jeugd vielen vooral de grote overwinningen van de meisjesteams op. FC Eibergen MO13-1 won met 13-1 van SP Teuge MO13-1 en MO17-1 boekte een 14-3 overwinning bij Ruurlo MO17-1. Andere jeugdteams van FC Eibergen verloren hun wedstrijden.

SC Meddo 1 versloeg zondag thuis Lochuizen 1 met 5-2. Het vierde elftal won met 3-0 bij Erix 3. Het tweede en derde elftal van Meddo verloren hun wedstrijden. De vrouwen van SC Meddo VR1 speelden met 1-1 gelijk tegen FC Trias VR2. Bij de jeugd verloor Meddo O13-1 nipt van Sp. Neede O13-2 met 5-4.

FC Winterswijk 1 verloor zaterdag met 1-0 van Achilles ’29 1. Andere Winterswijkse teams behaalden wel overwinningen, zoals het tweede zaterdagelftal (4-1 tegen Oranje Nassau 2) en het vierde zaterdagelftal (9-1 tegen SP Lochem 2). FC Winterswijk 9 boekte zondag een grote zege met 10-1 bij Grol 11. Verschillende andere Winterswijkse teams verloren hun wedstrijden, waaronder FC Winterswijk 3 en het achtste elftal.

FC Trias 1 verloor zondag thuis met 0-1 van FC Dinxperlo 1. Ook FC Trias 2 en 4 verloren hun wedstrijden, terwijl FC Trias 5 won. Het combinatieteam ST FC Trias-MEC 6 verloor met 3-6 van Erix 4. Bij de vrouwen verloor FC Trias VR1 met 10-1 bij Sc Westervoort VR1 en FC Trias VR2 speelde gelijk tegen SC Meddo VR1.

RKZVC 1 verloor met 4-2 van DVC ’26 1, maar het tweede elftal won met 3-1 bij VIOS B. 2. RKZVC 3 en Westendorp 2 speelden met 4-4 gelijk. RKZVC 5 en 4 verloren hun wedstrijden.

Erix 1 verloor met 3-2 bij Sp. Neede 1. Het tweede elftal speelde gelijk tegen Grol 7. Erix 3 verloor van SC Meddo 4, maar het vierde elftal won met 6-3 bij ST FC Trias-MEC 6.

Varsseveld 1 verloor thuis met 1-2 van AZC 1. Het tweede en zesde elftal van Varsseveld wonnen hun wedstrijden. Varsseveld 7 speelde gelijk, terwijl het derde, vierde en vijfde elftal verloren. Varsseveld VR1 speelde met 0-0 gelijk tegen SJO/SVO HaDee VR1. Het combinatieteam ST Varsseveld/Ajax B VR2 won met 3-2 van SJO MEC/Bredevoort VR1.

SJO MEC/Bredevoort VR1 verloor zondag met 3-2 van ST Varsseveld/Ajax B VR2. Het jeugdteam O12-1 verloor zaterdag met 1-10 van Ruurlo O12-2.

Grol verliest in Apeldoorn, gelijke spelen voor vrouwen en twee seniorenteams

Grol 1 verloor zondag de uitwedstrijd tegen WSV 1 in Apeldoorn met 5–2. Bij rust stond de ploeg uit Groenlo met 2–1 achter. Sem van Bechoven maakte het eerste Grolse doelpunt. Na rust scoorde ook Tycho Riteco, maar Grol keerde zonder punten huiswaarts.

Ook verschillende andere seniorenteams verloren. Grol 3 ging thuis met 2–4 onderuit tegen Gendringen 2. Grol 4 verloor bij Turkse Kracht 2 met 3–0 en Grol 6 thuis met 1–3 van VIOS B. 3. Voor Grol 8 eindigde het bezoek aan HSC ’21 2 in een 5–0 nederlaag.

Grol 10 verloor met 1–7 van Halle 2. Grol 11 moest thuis met 1–10 zijn meerdere erkennen in FC Winterswijk 9.

Grol 5 en Grol 7 behaalden allebei een punt. Het vijfde speelde thuis met 2–2 gelijk tegen Reünie 3. Het zevende kwam bij Erix 2 tot dezelfde uitslag. De vrouwen van Grol VR1 deelden eveneens de punten: het thuisduel met Etten VR1 eindigde in 1–1.

Op zaterdag verloor Grol 2 met 3–7 van SV Wisch 4. Het veteranenteam ST Grol/Longa’30 V+1 speelde een bijzonder doelpuntrijk duel met FC Winterswijk V+1. Beide teams scoorden acht keer: 8–8.

Bij de jeugd speelde Grol O13-4 met 1–1 gelijk bij DEO O13-2. Grol O12-2 verloor bij VIOD O12-5 met 18–1.

Het zaalvoetbalteam van Grol kwam vrijdagavond al in actie. Grol 1 Futsal verloor thuis met 2–5 van FC Brasil ’77 4.

De uitslagen zijn gebaseerd op de wedstrijden van zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2026.