AALTEN — Jongeren uit Achterhoek en Duitsland ontwikkelen evenement over vrijheid in Aalten

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Tien jongeren uit de Achterhoek en Duitsland werken samen aan een evenement over vrijheid, democratie en herdenken in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Op 3 en 4 oktober kwamen zij bijeen om de eerste plannen voor het jongerenevenement te maken. Het evenement staat gepland voor december.

Deze bijeenkomst is onderdeel van het internationale project Space for New Generations, waarin jongeren uit verschillende Europese landen samenwerken met musea en culturele instellingen. Het project richt zich op hoe jonge generaties omgaan met vrijheid, democratische waarden en het herdenken van het verleden. Sinds de start begin 2026 hebben 27 jongeren uit Bosnië, Roemenië, België, Duitsland en Nederland deelgenomen aan online sessies en een ontmoeting in Bosnië, waar zij zich verdiepten in het belang van herinneren en vrijheid beschermen.

Dit najaar zetten de jongeren hun samenwerking voort met lokale projecten in de deelnemende landen. In Nederland werken zij samen met professionals van het Nationaal Onderduikmuseum om een evenement te ontwikkelen dat niet alleen voor jongeren is, maar ook door jongeren wordt bedacht en uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomst in Aalten maakten de deelnemers kennis met het museum en bespraken zij thema’s als democratie, vrijheid en rechtsstaat. In co-creatiesessies bepaalden zij welke onderwerpen zij belangrijk vinden en hoe ze andere jongeren kunnen betrekken.

De provincie Gelderland ondersteunt het Nederlandse project financieel. De komende weken werken de jongeren in teams verder aan hun plannen, met begeleiding van museumprofessionals.