GROENLO — Concert met Mendelssohn en Schubert in Oude Calixtuskerk

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Foto: Marcel Houwer

Op vrijdag 30 oktober 2026 speelt een pianotrio in de Oude Calixtuskerk twee belangrijke romantische meesterwerken. Het programma bestaat uit het Pianotrio in d-klein, opus 49 van Felix Mendelssohn en het Pianotrio in Es-groot, D 929, opus 100 van Franz Schubert.

Het werk van Mendelssohn uit 1839 kenmerkt zich door energie en verfijning en grijpt direct de luisteraar. Schuberts pianotrio uit 1827 behoort tot zijn laatste grote composities en wisselt lyrische warmte af met donkere, aangrijpende passages. Het wordt gezien als een hoogtepunt binnen de kamermuziek.

De uitvoering is zonder pauze. De avond begint om 19.15 uur met ontvangst, koffie, thee en iets lekkers. Museumdirecteur Daphne Maas opent de avond om 20.00 uur, waarna het concert om 20.10 uur start. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

Kaarten kosten 25 euro per persoon, exclusief boekingskosten, en zijn verkrijgbaar via de website van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog.