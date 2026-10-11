GROENLO — Groenlo maakt stoomhoutzagerij zichtbaar tijdens avondopening

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Foto: PR

Op zaterdag 17 oktober opent Stoomhoutzagerij Nahuis haar deuren voor het evenement ‘Stoomkracht in het licht’. Van 16.00 tot 21.00 uur kunnen bezoekers zien hoe hout vroeger met stoomkracht werd bewerkt.

In de zagerij en slijperij draaien historische stoommachines en houtbewerkingsapparatuur. Ook de afdeling Historische Houtbewerking en Gereedschap is open, waar oude houtbewerkingsmachines en handgereedschap te bekijken zijn.

Als het donker wordt, zorgt sfeerverlichting met fakkels, vuurkorven en vuurschalen voor een bijzondere ambiance. De midwinterhoorn klinkt over het terrein. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals spijkerslaan, boomstammen zagen, puzzelen en marshmallows roosteren.

Het evenement vindt plaats aan de Winterswijkseweg 49 in Groenlo. De reguliere entreeprijzen zijn van toepassing. Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van Stoomhoutzagerij Nahuis.