AALTEN — Komodo brengt exotische rock-’n-roll naar Aalten

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Foto: Fenna Jensma

Op zondag 18 oktober 2026 speelt de band Komodo in Oerkroeg Schiller. De groep combineert psychedelische sixties-rock met invloeden uit woestijnblues, surfrock, afrodisco en Indiase raga. Het resultaat is een eigen genre dat zij omschrijven als exotische indie rock-’n-roll.

Komodo ontstond uit de samenwerking tussen Tommy Ebben en Gino Bombrini, die hun muzikale invloeden van Keith Richards en Ry Cooder samenbrachten. Hoewel Gino de band inmiddels heeft verlaten, blijft hij betrokken als schrijver en producer. De huidige bezetting bestaat uit Tommy Ebben (gitaar en zang), Jody van Ooijen (drums), Menno Roymans (gitaar, bouzouki, fluit, percussie en zang), Joris Ram (bas en zang) en Massimo Bombrini (percussie).

In 2019 bracht Komodo hun debuutalbum uit. Hun nieuwste werk, het derde album Hell Go Rhythm, verschijnt in 2024 en laat de band nieuwe muzikale wegen verkennen met een mix van uiteenlopende stijlen en invloeden.

Het concert in Aalten begint om 15.00 uur. Tickets kosten 16 euro en zijn verkrijgbaar via het verkoopkanaal van LSAmusic: lsamusic-aalten.stager.co/shop. Donateurs en sponsoren van LSAmusic krijgen voorrang bij de kaartverkoop.