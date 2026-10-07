DOETINCHEM — Nieuw boek over migratiegeschiedenis Achterhoek en Liemers gepresenteerd in Doetinchem

2 minuten leestijd

Foto: Vivian Lammerse / ECAL

Op vrijdag 2 oktober werd in het Amphion Theater in Doetinchem het boek ’n Kommen en gaon – in Achterhoek en Liemers | 1580–1940 gepresenteerd. Deze presentatie vond plaats tijdens het symposium dat dezelfde naam droeg en dat draaide om migratiegeschiedenis in de Achterhoek en Liemers. Het symposium bood ruimte aan verhalen over vertrek, aankomst, heimwee en het gevoel van thuis zijn. Onder leiding van Frans Miggelbrink gingen Nadia Zerouali, René Arendsen, Daphne Maas en Natalya Staring met elkaar in gesprek over de betekenis van migratiegeschiedenis voor de regio. De bijeenkomst, gehouden in de Flexfamily Zaal, was bewust opgezet met een ronde tafel om een open en persoonlijke sfeer te creëren.

Ook het publiek nam deel aan het gesprek. Na de pauze deelden bezoekers hun persoonlijke migratieverhalen en familiegeschiedenissen, onder meer over migratie naar Amerika, de Boeroes en de trek naar de Kempen. Dit maakte duidelijk hoe dichtbij het onderwerp migratiegeschiedenis voor veel mensen ligt.

In de foyer was daarnaast de tentoonstelling De Achterhoek en migratie te zien, met panelen die informatie en verhalen boden. Tevens werden daar vier historische verhalen van Nomad’s Land getoond, die gaan over Achterhoekers die in de 19e eeuw naar het buitenland vertrokken. Kunstwerken van leerlingen van het Panora Lyceum waren ook onderdeel van de tentoonstelling. De leerlingen vertelden in de zaal over hun kunstwerken, die draaien om het thema Mijn Achtergrond, en lichtten de persoonlijke verhalen daarachter toe.

De muzikale omlijsting van de middag was in handen van Sandra Vanreys, die in het Achterhoeks zong en zichzelf op gitaar begeleidde. Haar liedjes sloot aan bij de gesprekken over heimwee, verbondenheid en het thuisgevoel.

Het boek ’n Kommen en gaon werd officieel overhandigd door auteur en onderzoeker Natalya Staring aan tafelgasten Daphne Maas, René Arendsen en Nadia Zerouali. Staring benadrukte de betekenis van familie- en streekgeschiedenis: “Ik hoop dat het boek mensen uitnodigt om ook naar hun eigen familie- of streekgeschiedenis te kijken. Stamboomonderzoek leidt soms tot verrassende verhalen.”

Na afloop konden bezoekers het boek aanschaffen en laten signeren door de auteurs Natalya Staring en Willem Willemsen.

In ’n Kommen en gaon brengt het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers het migratieverleden van de regio in beeld. Het boek bevat verhalen van mensen die vertrokken, aankwamen of via onverwachte wegen met plaatsen ver buiten de regio verbonden raakten.

Het boek is geschreven door Natalya Staring en Willem Willemsen, met een eindredactie van Marije Stomps en Anita Kamperman. Het kost €24,50 en is verkrijgbaar via Achterhoekseboeken.nl en via de studiezaal van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.