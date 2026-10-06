GROENLO — Marcel ten Barge benoemd tot erelid van SV Grol

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Foto: Stefan Kempers – Marcel ten Barge werd door de ALV benoemd tot Erelid van s.v. Grol.

Marcel ten Barge is maandag 5 oktober tijdens de algemene ledenvergadering van SV Grol benoemd tot erelid. Dennis Pasman en Henk Hoffman werden onderscheiden als Lid van Verdienste. Ruim zestig leden woonden de vergadering bij.

Ten Barge kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Hij verrichtte meer dan 25 jaar bestuurswerk en werkzaamheden als leeftijdscoördinator bij de jeugd. Daarnaast was hij ruim dertig jaar trainer van de recreanten en ondersteunde hij verschillende jeugdteams.

Pasman werd gehuldigd voor zijn bestuurswerk als voorzitter van het Jeugdbestuur en het Voetbalbestuur. Ruben Stapelbroek volgt hem op als voorzitter van het Voetbalbestuur. Pasman blijft daarin actief als lid.

Hoffman werd onderscheiden voor zijn inzet als bestuurslid van de supportersvereniging VSVG, lid van de Woensdaggroep en bezorger van het clubblad. Elk van deze taken vervulde hij 25 jaar.

Tijdens de vergadering meldde penningmeester Tom Hoffman dat Grol het afgelopen seizoen met een positief resultaat afsloot. Ook kon de club geld reserveren voor toekomstige uitgaven. Voor het komende seizoen presenteerde hij een sluitende begroting. Het ledenaantal daalde van 1.403 naar 1.357.

De vereniging wil aan het einde van het huidige seizoen een concreet plan hebben voor natuurgrasvelden 3 en 4. Verder werkt Grol aan de jeugdopleiding en een veilig sportklimaat. Met Longa ’30 zijn gesprekken gestart over mogelijke samenwerking bij het vrouwen- en meidenvoetbal.

Meer informatie: SV Grol.