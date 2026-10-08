GROENLO — Grol jeugd bezoekt wedstrijd Nederlands Elftal O21 tegen Bosnië en Herzegovina

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Meer dan 80 jeugdleden van Grol gingen op 6 oktober mee naar het Graafschap Stadion om de wedstrijd van het Nederlands Elftal Onder 21 tegen Bosnië en Herzegovina bij te wonen. In totaal maakten acht jeugdteams met begeleiding de reis naar het stadion.

Het vervoer werd georganiseerd door Ilona Wolters, leidster van het O11-2 team, die via een platform genaamd Pindakaas diverse busjes regelde. Als extra was een grote touringcar beschikbaar gesteld, gefinancierd door het Grol-bestuur en een anonieme sponsor, zodat de spelers kosteloos mee konden reizen.

Rond 17:15 uur verzamelden de kinderen en begeleiders zich, waarna zij met muziek en een feestelijke sfeer vertrokken richting stadion. Eenmaal binnen steunden zij het Nederlands O21-team luidkeels. Nederland zette Bosnië en Herzegovina stevig onder druk, maar vanwege een verdediging die de ‘parkeer de bus’ tactiek hanteerde, was het lastig om kansen af te ronden. Er werd gerust met 0-0.

In de tweede helft viel uiteindelijk wel het eerste doelpunt. Na een afgekeurde treffer van Bosnië omwille van buitenspel, wist Aymen Sliti in de 70e minuut de 1-0 te maken. Even later breidde Lequincio Zeefuik de score uit naar 2-0. Devin Haen maakte in de 84e minuut de derde treffer en in de blessuretijd zelfs nog een vierde. Mats Rots, een speler uit Groenlo, kwam in de 86e minuut kort binnen de lijnen en was dichtbij een goal, die echter werd gekeerd.

Na het laatste fluitsignaal bleek dat Noorwegen gelijkspeelde tegen Israël, waardoor Nederland doorgaat naar de play-offs. Dit werd uitbundig gevierd met een ereronde door het stadion. De groep keerde daarna terug naar Groenlo, waar ouders hun kinderen verwelkomden. De begeleiders spraken hun dank uit aan de ouders die meereisden als chauffeurs en aan buschauffeur Sven voor de veilige terugrit.