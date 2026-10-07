GROENLO — Sloop voormalige zusterflat De Rank in Groenlo maakt ruimte voor nieuw zorgcomplex

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Foto: Marcel Houwer

De voormalige zusterflat De Rank aan de Ziekenhuisstraat in Groenlo wordt momenteel gesloopt. Het gebouw maakt plaats voor de nieuwbouw van woonzorglocatie De Molenberg van zorgorganisatie Marga Klompé.

De sloop van De Rank is onderdeel van een gefaseerde vernieuwing van het zorgcomplex. De werkzaamheden begonnen afgelopen zomer met het verwijderen van twee woningen en de oude entree. Daarna volgden delen van De Rank en het trafohuisje. Volgens de planning duren de sloopwerkzaamheden tot eind oktober, waarna het terrein bouwrijp wordt gemaakt.

De Rank diende oorspronkelijk als zusterflat en huisvestte later de centrale kantoorfuncties van Marga Klompé. Deze kantoren verhuisden in 2021 naar de Barkenkamp in Groenlo. Met de sloop verdwijnt een gebouw dat verschillende functies binnen de lokale zorg heeft gehad.

Zorgorganisatie Marga Klompé geeft aan dat de huidige gebouwen van De Molenberg technisch en functioneel verouderd zijn. Renovatie is niet haalbaar, daarom wordt gekozen voor nieuwbouw. Het ontwerp voorziet in vier gebouwen aan de grachtzijde, verbonden door glazen gangen zodat het zicht op het water behouden blijft. Ook wordt de historische vestingwal hersteld en krijgt de kapel een plek met een terras aan de grachtzijde.

Als alles volgens planning verloopt, start de nieuwbouw begin 2027. Daarmee krijgt het terrein aan de Ziekenhuisstraat een nieuwe inrichting voor wonen en zorg.