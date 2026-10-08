HENGELO (GLD) — Archeologisch onderzoek gestart op terrein toekomstige opvanglocatie

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Archeologen zijn maandag 5 oktober begonnen met onderzoek op het terrein achter het gemeentehuis in Hengelo. Aan de Elderinkweg 2 wil de gemeente Bronckhorst samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een opvanglocatie realiseren voor maximaal 80 jonge vluchtelingen van 15 tot en met 17 jaar.

Met proefsleuven onderzoeken de archeologen of er archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer vijf dagen. Wanneer de bouw van de opvanglocatie begint, is nog niet bekend.

De gemeente besloot in maart 2024 het terrein voor tien jaar aan het COA te verhuren. In december 2025 werd de omgevingsvergunning verleend. Drie partijen tekenden daartegen beroep aan. De rechtbank oordeelde op 24 maart 2026 dat de vergunning rechtmatig is verleend en wees de beroepen af.

Voor de toekomstige opvanglocaties in Hengelo en Vorden is een beheerplan vastgesteld. Daarin staan afspraken over toezicht, veiligheid, leefbaarheid en het melden van vragen of overlast. Omwonenden, ondernemers, verenigingen, het COA en de politie waren bij de uitwerking betrokken.

Ook in Vorden komt een locatie voor maximaal 80 jongeren. Daar begint de bouw naar verwachting medio november 2026, met oplevering aan het einde van de zomer van 2027. Met beide locaties geeft Bronckhorst invulling aan de opvangtaak vanuit de Spreidingswet.

Meer informatie staat op de website van de gemeente Bronckhorst.