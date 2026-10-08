DOESBURG — Doesburgse goudsmeden tonen vakmanschap tijdens Open Atelier

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Op zaterdag 17 oktober openen de goudsmeden van Edelsmederij Tobias hun atelier aan de Kerkstraat 51 voor het publiek. Tussen 9.30 en 17.00 uur is het atelier gratis toegankelijk voor iedereen die wil zien hoe sieraden worden gemaakt.

Drie keer die dag geven de goudsmeden een demonstratie van hun ambachtelijke werk: om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Ze laten zien hoe ze metaal bewerken en vormen, leggen uit welke gereedschappen ze gebruiken en beantwoorden vragen van bezoekers.

Bezoekers kunnen ook hun eigen sieraden meenemen, bijvoorbeeld een oud sieraad of een ontwerpidee. Het team bespreekt dan wat er mogelijk is, zoals het aanpassen van een bestaand sieraad of het verwerken van oud goud in een nieuw ontwerp.

Het Open Atelier biedt zo een kijkje achter de schermen bij het maken van persoonlijke sieraden en is bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar het vakmanschap van goudsmeden.

Meer informatie is te vinden op de website van Edelsmederij Tobias.