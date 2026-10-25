WINTERSWIJK — Tuner draait op 17 november in Filmhuis Winterswijk

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Filmhuis Winterswijk vertoont op woensdag 17 november de film Tuner. De film is te zien in drie voorstellingen om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8.

Tuner volgt Niki, een jonge pianostemmer met een absoluut gehoor en hyperacusis, een aandoening die hem overgevoelig maakt voor alledaagse geluiden. Hij werkt samen met zijn leermeester Harry Horowitz, die steeds slechter hoort en in het ziekenhuis ligt. Om de ziekenhuisrekeningen te kunnen betalen, zet Niki zijn bijzondere gave in om kluizen te openen door te luisteren naar het klikken van het slot. Deze bijbaan brengt hem in een spannende situatie waarin zijn talent en zijn eenzaamheid centraal staan.

De film combineert drama, romantiek en thriller en laat zien hoe geluid Niki’s leven bepaalt. Recensies prijzen de film om de sterke acteerprestaties en de uitgewerkte rol van geluid. Cinemagazine geeft vier sterren en noemt het een vermakelijke film met topmuziek, terwijl de Volkskrant drie sterren geeft voor de uitmuntende rol van geluid in het verhaal.

Kaarten voor de voorstellingen kunnen worden gereserveerd via de website van Skopein. De kassa opent een halfuur voor aanvang van de middagvoorstelling en een kwartier voor de avondvoorstellingen. Donateurs krijgen korting op de entreeprijs.

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op de programma pagina van Filmhuis Winterswijk.