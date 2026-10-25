Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

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In Achterhoek verloopt de dag regenachtig. De temperatuur begint rond 8 graden en bereikt later op de dag ongeveer 12 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het motregenachtig en de avond verloopt zonnig. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

Regen en wind

Regen is vandaag een belangrijk onderdeel van het weer, vooral in de middag. In totaal kan ongeveer 17,6 millimeter vallen, waardoor wegen en fietspaden langere tijd nat kunnen blijven. De wind is duidelijk aanwezig en kan in open gebied stevig aanvoelen, met snelheden tot ongeveer 43 km/u.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Fietsers en bestuurders van hoge voertuigen moeten rekening houden met de wind. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:15 tot 17:18 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. In de kustgebieden zware windstoten Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.