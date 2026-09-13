LICHTENVOORDE — Grolse Raad van Elf helpt ‘Takkenwijf’ vooruit

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Foto: Leden van de Grolse Raad van Elf duwen de corsowagen ‘Takkenwijf’ van corsogroep De Lummels door de straten van Lichtenvoorde. Foto: Marcel Houwer

Groenlo en Lichtenvoorde mogen elkaar graag op de hak nemen, maar tijdens het bloemencorso van zondag 13 september werd de onderlinge rivaliteit even opzijgezet. Leden van de Raad van Elf van de Grolse carnavalsvereniging De Knunnekes hielpen mee om de corsowagen ‘Takkenwijf’ van corsogroep De Lummels door de straten van Lichtenvoorde te duwen.

Daarmee kwamen twee bekende tradities uit Oost Gelre op een bijzondere manier bij elkaar: het Grolse carnaval en het Lichtenvoordse bloemencorso. De mannen in het zwart zetten gezamenlijk de schouders onder de wagen en zorgden ervoor dat ‘Takkenwijf’ verder kon. Zo kreeg het Lichtenvoordse corso uit onverwachte hoek een flinke portie Grolse spierkracht. De rivaliteit tussen beide plaatsen blijft bestaan, maar als het erop aankomt, helpen de buren elkaar gewoon vooruit.