Grol verliest uitduel tegen Jonge Kracht met 3-0

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Foto: Marcel Houwer

Grol 1 heeft zondag 27 september de uitwedstrijd tegen Jonge Kracht in Huissen met 3-0 verloren. De ploeg uit Groenlo stond bij rust al met 1-0 achter en moest vanaf de 33e minuut met tien man verder na een rode kaart voor Luc Berentsen.

De wedstrijd begon lastig voor Grol. Al in de zevende minuut schoot Jonge Kracht vanaf ongeveer twintig meter op de bovenhoek, wat resulteerde in de 1-0 voorsprong. Kort daarna kreeg Grol een flinke tegenslag toen Berentsen een overtreding maakte en rood kreeg, waardoor zijn team verder moest zonder hem.

Na de rust liep Jonge Kracht verder uit. In de 83e minuut werd de 2-0 gescoord bij de tweede paal. Veertien minuten later maakte de thuisploeg de 3-0, waarmee de wedstrijd definitief werd beslist.