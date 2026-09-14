GROENLO — Grol start competitie met thuiswedstrijd tegen Varsseveld

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Foto: Streekgids SG

Grol 1 begint zondag 20 september aan de nieuwe voetbalcompetitie met een thuiswedstrijd tegen Varsseveld 1. Het duel in de tweede klasse J wordt om 14.30 uur afgetrapt op het hoofdveld van sportpark Den Elshof in Groenlo.

Voor beide ploegen is het de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2026-2027. Grol en Varsseveld kwamen elkaar ook vorig seizoen tegen. De Groenlose ploeg begint zondag voor eigen publiek aan de strijd om de eerste competitiepunten.

Ook verschillende andere seniorenteams van Grol komen zondag in actie. Grol 2 ontvangt om 11.45 uur TVC ’28 2, terwijl Grol 3 op bezoek gaat bij FC Eibergen 2. De vrouwen van Grol spelen om 11.30 uur thuis tegen FC Trias VR2.

Het voetbalprogramma begint eerder in de week. Grol 2 zaterdag speelt woensdagavond thuis tegen SP Lochem 2. Vrijdagavond komen onder meer het zaalvoetbalteam en verschillende 35+-, 45+- en vrouwenteams in actie. Op zaterdag staat een uitgebreid jeugdprogramma gepland.

Het volledige en actuele wedstrijdprogramma staat op de website van s.v. Grol.