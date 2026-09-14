GROENLO — Kanonsloop krijgt vernieuwde route van tien kilometer

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Foto: PR

De 38e Kanonsloop wordt zondag 4 oktober gehouden in Groenlo. Deelnemers kunnen kiezen uit de Kaakronde van vijf kilometer en de Bommelronde van tien kilometer. Voorafgaand aan de hardloopwedstrijden komen kinderen van de Groenlose basisscholen in actie tijdens de Sponsor Obstacle Run.

De route van tien kilometer is dit jaar vernieuwd. In plaats van twee rondes van vijf kilometer lopen de deelnemers één grote, aaneengesloten ronde. Het parcours voert onder meer langs Bommelwereld en Camping Marveld. Daarna lopen de deelnemers langs de Grolse gracht en door stadspark De Grolse Weiden.

De start en finish bevinden zich bij de Muziekkoepel aan de Maliebaan en Wheme. De tien kilometer begint om 11.00 uur. De deelnemers aan de vijf kilometer starten om 11.20 uur.

Bedrijven kunnen met teams van drie tot vijf lopers deelnemen aan een van beide afstanden. Na afloop is er voor hen een gezamenlijk programma bij Brouwernös Proeflokaal.

Om 10.00 uur begint de Sponsor Obstacle Run voor basisschoolkinderen. Zij laten zich sponsoren voor hun eigen school en een lokaal beweegproject. Het plan is een beweegroute met een historische insteek te realiseren. Mocht dat project niet doorgaan, dan gaat de opbrengst naar Ravott’n. Het totale sponsorbedrag wordt om 9.45 uur bekendgemaakt.

Inschrijven en meer informatie via Lopersvereniging Groenlo.