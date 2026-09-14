Weer Achterhoek: Motregenachtig weer

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In Achterhoek verloopt de dag motregenachtig. De temperatuur begint rond 12 graden en bereikt later op de dag ongeveer 22 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint licht bewolkt, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt licht bewolkt. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

Regen en wind

Een enkele bui of wat gespetter is mogelijk, met de grootste kans in de avond. Langdurige regen lijkt daarbij niet het meest waarschijnlijke scenario. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:06 tot 19:50 uur.