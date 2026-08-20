SILVOLDE — Dit moeten bezoekers weten over Huntenpop 2026

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Foto: PR

Huntenpop vindt vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus plaats op De Doorsteek Silvolde. De organisatie adviseert bezoekers op tijd te komen. Vrijdag opent het festivalterrein om 18.00 uur en zaterdag om 13.00 uur. Beide dagen sluit het terrein om 01.30 uur.

Het navigatieadres voor automobilisten is De Doorsteek in Silvolde. Bezoekers die worden gebracht of met een touringcar komen, kunnen gebruikmaken van de Kiss & Ride bij het Emailleplein in Ulft. Vanaf daar loopt men via de brug naar het festivalterrein. Reizigers met het openbaar vervoer kunnen uitstappen bij bushalte DRU Industriepark.

De zaterdag van Huntenpop is volledig uitverkocht. Wie nog een kaart zoekt of een ticket wil verkopen, wordt geadviseerd uitsluitend TicketSwap te gebruiken. Volgens de organisatie zijn op sociale media meerdere nepaccounts met valse kaarten actief. Voor vrijdag zijn nog wel kaarten verkrijgbaar.

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De volledige timetable staat in de Appic-app en op de website van Huntenpop. In de app kunnen bezoekers ook een persoonlijk programma samenstellen en de interactieve plattegrond bekijken.

Op het terrein wordt gewerkt met consumptiemunten en een Cup-to-Cup-systeem. Bij binnenkomst ontvangen bezoekers twee bekermunten. Lege bekers kunnen bij de bar worden ingeruild. Roken en vapen is niet toegestaan in tenten en onder overkappingen. Voor alcohol geldt de landelijke NIX18-regel.

Meer praktische informatie, de huisregels en bereikbaarheid staan op Huntenpop.nl.

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