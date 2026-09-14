LICHTENVOORDE — Corsogroep Marneth wint Bloemencorso Lichtenvoorde 2026 met wagen ‘Aftroeven’

2 minuten leestijd

Foto: Marcel Houwer

Met de hoogste puntenaantal van 6160 kroonde corsogroep Marneth zich tot winnaar van de 97e editie van het Bloemencorso in Lichtenvoorde. Hun wagen met de titel ‘Aftroeven’ werd door de vakjury het beste beoordeeld tijdens het corso dat maandag plaatsvond. Het evenement trok veel publiek, dat zich massaal langs de route verzamelden. De groep Lansink-Bluiminck kreeg de meeste stemmen van het publiek en ontving daarmee de publieksprijs voor hun wagen ‘De Klokkenmaker’. De theaterprijs ging naar de jubilerende corsoclub Boschlaan, die dit jaar haar 70-jarig bestaan vierde en met hun wagen ‘Nachtmerries’ indruk maakte op de jury.

De top drie van de vakjury bestond verder uit Lansink-Bluiminck met 5980 punten en Corsoclub Boschlaan met 5500 punten. De publieksprijs was duidelijk in handen van Lansink-Bluiminck, met 1168 stemmen, voor Rensing met 778 en Boschlaan met 735 stemmen.

Voorzitter Thijs Kroezen blikt tevreden terug op een geslaagde editie. Ondanks de regen voorafgaand aan het corso klaarde het op tijd op. De optocht verliep soepel en trok volgens Kroezen een hoog niveau. Een opvallend detail was dat er dit jaar twintig procent meer dahlia’s werden gebruikt dan in voorgaande jaren, in totaal ruim vijf miljoen bloemen. Er waren ook tegenslagen. Corsogroep Geschud(t) kreeg pech onderweg, waardoor zij de bonuspunten voor stiptheid misliepen en als laatste moesten starten. Ook groep 6kamp kende problemen doordat een onderdeel van hun wagen niet mee kon doen, maar de overgebleven delen vormden toch een indrukwekkend schouwspel.

De prijsuitreiking vond plaats in een volle feesttent op het Switeterrein, waar burgemeester Gea Hofstede onder meer de publieksprijs uitreikte aan corsoclub Boschlaan. De grote winnaar Marneth kreeg tot slot onder luid applaus hun bokaal, begeleid door het traditionele gezang van het publiek.

Naast de grote wagens waren er ook diverse categorieën voor jongeren, zoals CorsoKIDS in de opstapklasse, kiezelklasse en keiklasse. Hier gingen prijzen naar onder andere een gemengd gezelschap met ‘De vuurzee van bloemen’ en 6kampkids met ‘Schatbewaker’. Elin Pierik won de theaterprijs voor ‘Loedermoeder’ en 6kampkids kregen de publieksprijs in deze categorie.