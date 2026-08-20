Weer Achterhoek: Regenachtig met maximaal 21 graden

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Foto: PR

Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek regenachtig. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 14 tot 21 graden. De grootste kans op neerslag bedraagt 100 procent.

Ochtend

Rond 08:00 uur is het ongeveer 15 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 24 procent en de wind ongeveer 14 km/u.

Middag

Rond 14:00 uur is het ongeveer 21 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 92 procent en de wind ongeveer 20 km/u.

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Avond

Rond 20:00 uur is het ongeveer 18 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 92 procent en de wind ongeveer 10 km/u.

Temperatuur, neerslag en wind

De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden en de maximumtemperatuur rond 21 graden. Er kan ongeveer 2,4 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 24 km/u, met windstoten tot ongeveer 52 km/u.

De zon komt op rond 06:25 uur en gaat onder rond 20:47 uur.

Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.

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