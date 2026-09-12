HUMMELO — Plantenliefhebbers ruilen stekjes en tuinplanten bij Bandus

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Plantenliefhebbers kunnen zondag 27 september terecht bij de halfjaarlijkse plantenruilbeurs in Hummelo. De beurs wordt van 11.00 tot 12.30 uur gehouden op de parkeerplaats van Kwekerij Bandus aan de Sliekstraat 9.

Bezoekers mogen onder meer tuinplanten, vijverplanten, kamerplanten, kruiden, groentezaailingen en zelfgekweekte stekjes meenemen. De organisatie vraagt deelnemers de naam van iedere plant erbij te zetten. Zo weet de nieuwe eigenaar welke plant hij of zij heeft meegenomen en welke verzorging nodig is.

De planten worden zoveel mogelijk één tegen één geruild. Er komt geen geld aan te pas. Deelnemers wordt gevraagd de planten in een pot of stevige kartonnen doos mee te nemen. Tijdens de beurs kunnen bezoekers ook ervaringen en verzorgingstips uitwisselen.

De ruilbeurs vindt plaats tijdens de Pompoendagen van Kwekerij Bandus. Rondom de kwekerij zijn die dag verschillende kramen en pompoenen te vinden.

Meer informatie staat op de website van Kwekerij Bandus.