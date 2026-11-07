HUMMELO — Nieuwjaarsconcert Hummelo 2027

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Trompettist Eric Vloeimans en cellist Jörg Brinkmann verzorgen op vrijdag 1 januari 2027 het 18e Nieuwjaarsconcert Hummelo. Het concert vindt plaats in de Protestantse Kerk en begint om 15.30 uur.

Met het jaarlijkse concert biedt Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo inwoners uit Hummelo en omgeving een gelegenheid om elkaar op nieuwjaarsdag te ontmoeten. Na afloop wordt de bijeenkomst voortgezet bij De Gouden Karper waar bezoekers gezamenlijk het nieuwe jaar inluiden.

Vloeimans en Brinkmann werken al ruim vijftien jaar samen. Hun muziek beweegt zich tussen jazz, klassieke muziek en improvisatie.

Vloeimans won onder meer vier Edisons en de Bird Award van het North Sea Jazz Festival. Brinkmann volgde zijn klassieke opleiding aan het conservatorium in Arnhem. Hij gebruikt zijn cello zowel voor melodieën als voor ritmes en baspartijen, met strijkstok, tokkeltechnieken en elektronica.