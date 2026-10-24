Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

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In Achterhoek verloopt de dag regenachtig. De temperatuur begint rond 9 graden en bereikt later op de dag ongeveer 11 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint motregenachtig, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt motregenachtig. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

Regen en wind

Regen is vandaag een belangrijk onderdeel van het weer, vooral in de avond. In totaal kan ongeveer 12,7 millimeter vallen, waardoor wegen en fietspaden langere tijd nat kunnen blijven. De wind is duidelijk aanwezig en kan in open gebied stevig aanvoelen, met snelheden tot ongeveer 40 km/u.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Fietsers en bestuurders van hoge voertuigen moeten rekening houden met de wind. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 08:14 tot 18:20 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. Vanaf zaterdagavond in de kustgebieden zware windstoten Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.