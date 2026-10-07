Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag bewolkt. De temperatuur begint rond 9 graden en bereikt later op de dag ongeveer 22 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het zonnig en de avond verloopt bewolkt. In de loop van de dag wordt de lucht dus vriendelijker en krijgt de zon meer gelegenheid om door te breken. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

De dag heeft twee gezichten: vroeg voelt het nog koel aan, terwijl het later een stuk zachter wordt. Vooral op zonnige en beschutte plekken is dat verschil goed merkbaar.

Regen en wind

De kans op regen loopt op tot ongeveer 75 procent en is het grootst in de ochtend. Tussen eventuele buien door kunnen ook droge perioden voorkomen. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:44 tot 18:57 uur.