Weer Achterhoek: Motregenachtig weer

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag motregenachtig. De temperatuur begint rond 13 graden en bereikt later op de dag ongeveer 21 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint motregenachtig, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

Regen en wind

Een enkele bui of wat gespetter is mogelijk, met de grootste kans in de middag. Langdurige regen lijkt daarbij niet het meest waarschijnlijke scenario. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:03 tot 19:55 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. Dichte mist Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.