Weer Achterhoek: frisse start, later ruimte voor de zon

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In Achterhoek verloopt de dag bewolkt. De temperatuur begint rond 10 graden en bereikt later op de dag ongeveer 20 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het licht bewolkt en de avond verloopt bewolkt. In de loop van de dag wordt de lucht dus vriendelijker en krijgt de zon meer gelegenheid om door te breken. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

Regen en wind

Regen speelt naar verwachting nauwelijks een rol en op de meeste plaatsen blijft het droog. Buitenplannen hoeven daardoor waarschijnlijk niet om het weer te worden aangepast. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Plaatselijke wolkenvelden of opklaringen kunnen het weerbeeld nog iets veranderen, maar grote verrassingen worden niet verwacht.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:58 tot 18:39 uur.