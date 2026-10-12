Weer Achterhoek: frisse start, later ruimte voor de zon

1 minuut leestijd

Foto: PR

In Achterhoek begint de dag fris met ongeveer 5 graden. Daarna warmt het duidelijk op en kan het vanmiddag circa 15 graden worden. Het algemene weerbeeld is bewolkt.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het zonnig en de avond verloopt zonnig. Grote omslagen worden niet verwacht; de lucht houdt gedurende de dag een vrij constant karakter. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

Regen en wind

Regen speelt naar verwachting nauwelijks een rol en op de meeste plaatsen blijft het droog. Buitenplannen hoeven daardoor waarschijnlijk niet om het weer te worden aangepast. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Plaatselijke wolkenvelden of opklaringen kunnen het weerbeeld nog iets veranderen, maar grote verrassingen worden niet verwacht.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:52 tot 18:46 uur.