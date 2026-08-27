Weer Achterhoek: een hete dag met zomerse omstandigheden

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Foto: PR

Voor Groenlo en de Achterhoek staat een hete dag op het programma. Vanuit een minimum van ongeveer 15 graden stijgt de temperatuur naar circa 31 graden. Daarbij is het overwegend bewolkt.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het zonnig en de avond verloopt bewolkt. In de loop van de dag wordt de lucht dus vriendelijker en krijgt de zon meer gelegenheid om door te breken. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

De warmte bouwt in de loop van de dag snel op. In de volle zon en op beschutte plekken kan het daardoor warmer aanvoelen dan het algemene weerbericht doet vermoeden.

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Regen en wind

De kans op regen loopt op tot ongeveer 69 procent en is het grootst in de avond. Tussen eventuele buien door kunnen ook droge perioden voorkomen. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Plan zware inspanning bij voorkeur vroeg op de dag, zoek geregeld de schaduw op en drink voldoende. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 06:37 tot 20:32 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. Vanaf komende avond plaatselijk enkele stevige onweersbuien Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.