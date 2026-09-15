Weer Achterhoek: de zon krijgt geregeld de ruimte

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag bewolkt. De temperatuur begint rond 17 graden en bereikt later op de dag ongeveer 27 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het licht bewolkt en de avond verloopt bewolkt. In de loop van de dag wordt de lucht dus vriendelijker en krijgt de zon meer gelegenheid om door te breken. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het weerbeeld blijft redelijk overzichtelijk. Grote verrassingen liggen niet voor de hand, al kunnen lokale wolkenvelden of opklaringen altijd voor kleine verschillen zorgen.

Regen en wind

Een enkele bui of wat gespetter is mogelijk, met de grootste kans in de avond. Langdurige regen lijkt daarbij niet het meest waarschijnlijke scenario. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Voor buitenactiviteiten zijn luchtige kleding en bescherming tegen de zon prettig. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:07 tot 19:48 uur.